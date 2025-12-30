Un 2026 sul grande schermo al cinema teatro Moderno

Il cinema del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone inizia il 2026 con una programmazione variegata, rivolta a un pubblico ampio. Tra film d’autore, produzioni internazionali e proposte per i più giovani, il cinema si conferma luogo di cultura e aggregazione. Un’occasione per vivere momenti di relax e riflessione, in un ambiente accogliente e attento alle diverse esigenze degli spettatori.

Il cinema del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone apre il nuovo anno con una programmazione ricca e articolata, capace di parlare a pubblici diversi attraverso cinema d'autore, film internazionali e proposte dedicate ai più piccoli. Ad aprire il mese, sabato 3 "E' Primavera", un film intenso e delicato che racconta il passaggio, spesso complesso, verso una nuova fase della vita. Il titolo torna anche domenica 4. Nello stesso weekend e nel giorno dell'Epifania spazio a "Zootropolis", avventura animata ambientata in una metropoli animale, capace di divertire e far riflettere grandi e piccoli.

