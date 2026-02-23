Sequestro revocato | 2,4 milioni restituiti a due dipendenti

La Corte dei Conti di Catanzaro ha deciso di revocare il sequestro di oltre 2,4 milioni di euro, dopo aver accertato che i fondi appartengono a due dipendenti del Policlinico Renato Dulbecco. La disposizione viene presa in considerazione dopo aver verificato che i soldi non sono legati a irregolarità. I due dipendenti avevano subito il blocco dei beni da parte delle autorità giudiziarie. La restituzione dei soldi è ora in fase di completamento.

La Corte dei Conti di Catanzaro ha revocato il sequestro di oltre 2,4 milioni di euro a due dipendenti del Policlinico Renato Dulbecco coinvolte nell'inchiesta sulle presunte liste d'attesa privatizzate. Laura Logozzo, segretaria dello studio privato del primario di Oculistica Vincenzo Scorcia, e Maria Battaglia, caposala , erano state indagate dalla Procura generale della Corte dei Conti. La decisione, accolta con sollievo dalle due donne, consente loro di riprendere la gestione dei propri conti correnti, bloccati da mesi. L'inchiesta, che ha scosso il mondo sanitario calabrese, riguarda presunte irregolarità nella gestione delle liste d'attesa per prestazioni oculistiche, sollevando questioni etiche e legali di grande rilievo.