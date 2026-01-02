Battipaglia revocato il sequestro del palazzo della famiglia Conte
A Battipaglia, è stato revocato il sequestro del palazzo di proprietà di Vincenzo Luca Conte, noto imprenditore locale. L’immobile, situato in via Olevano 176, torna così sotto la gestione della famiglia. La decisione segna una fase di cambiamento nelle vicende giudiziarie legate alla proprietà, mantenendo un profilo di sobrietà e rispetto per le procedure legali.
È stato revocato il sequestro del palazzo di proprietà del noto imprenditore Vincenzo Luca Conte, situato in via Olevano 176 a Battipaglia. Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno, era stato eseguito lo scorso 29 dicembre ed è stato firmato dalla sostituta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Inchiesta urbanistica Milano, altro flop: revocato sequestro cantiere viale Papiniano, i costruttori hanno agito in buona fede
Leggi anche: Famiglia nel bosco di Chieti, Nordio: «Grave toglierli alla famiglia». Salvini: «Sequestro indegna». Anm: tutelati i minori, nell'atto elementi oggettivi
Battipaglia, revocato il sequestro del palazzo della famiglia Conte; Battipaglia, revocato il sequestro del palazzo di proprietà della famiglia Conte; Battipaglia, revocato il sequestro del palazzo di proprietà della famiglia Conte; Battipaglia, edilizia privata nel mirino: pm dissequestra palazzo Conte.
Battipaglia, revocato il sequestro del palazzo di proprietà della famiglia Conte - Il sequestro del palazzo di proprietà del noto imprenditore Vincenzo Luca Conte, ubicato in via Olevano 176 a Battipaglia, è stato revocato dalla Procura della Repubblica di Salerno con un ... msn.com
Battipaglia, palazzo dissequestrato: accolto il ricorso - Il Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, ha accolto l’appello proposto da Scifo Rosa, nella qualità di legale rappresentante della società Oreste Anzalone e Figli ... ilmattino.it
Revocato il sequestro del palazzo di proprietà del noto imprenditore Vincenzo Luca Conte, ubicato in via Olevano 176 a Battipaglia. Il provvedimento della Procura della Repubblica di Salerno, eseguito lo scorso 29 dicembre, è stato firmato dalla dottoressa El - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.