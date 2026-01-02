Battipaglia revocato il sequestro del palazzo della famiglia Conte

A Battipaglia, è stato revocato il sequestro del palazzo di proprietà di Vincenzo Luca Conte, noto imprenditore locale. L’immobile, situato in via Olevano 176, torna così sotto la gestione della famiglia. La decisione segna una fase di cambiamento nelle vicende giudiziarie legate alla proprietà, mantenendo un profilo di sobrietà e rispetto per le procedure legali.

È stato revocato il sequestro del palazzo di proprietà del noto imprenditore Vincenzo Luca Conte, situato in via Olevano 176 a Battipaglia. Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno, era stato eseguito lo scorso 29 dicembre ed è stato firmato dalla sostituta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

