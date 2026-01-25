È venuto a mancare Bruno Testardi, 87 anni, figura stimata e attiva dell’Associazione nazionale carabinieri di Ravenna. Ex tenente dei bersaglieri, Testardi ha dedicato molti anni al servizio e al volontariato, rappresentando un punto di riferimento per la comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la colonna del volontariato locale, che ricorderà con affetto il suo impegno e la sua presenza.

È scomparso Bruno Testardi, di 87 anni. Ravennate, ex tenente dei bersaglieri, dal 2024 era entrato a far parte dell' Associazione nazionale carabinieri di Ravenna di cui, oltre a essere l'esponente più anziano, era anche il più attivo. "Ci mancherà molto – osserva Isidoro Mimmi, presidente dell'associazione – perché era una brava persona, disponibile ed empatica e si è fatto benvolere da tutti. Ha sempre partecipato alle nostre attività senza risparmio, nei servizi davanti alle scuole, alla Don Minzoni in particolare, e anche in altri luoghi. Quando è stato aperto il nuovo parco in via Port'Aurea, la nostra associazione si è presa l'incarico dell'apertura e della chiusura al mattino e nel tardo pomeriggio.

© Ilrestodelcarlino.it - Colonna del volontariato. Addio a Bruno Testardi: "Ci mancherà molto"

