Spazi pubblici per associazioni e partiti | proposte per un nuovo assetto normativo in città

A Venezia, le associazioni e i partiti politici si scontrano con il problema degli spazi pubblici. Da anni, le richieste di nuovi locali si scontrano con una realtà che non cambia, lasciando spesso le realtà locali senza un luogo dove incontrarsi e organizzare eventi. Le proposte di un nuovo assetto normativo cercano di trovare soluzioni concrete, ma il dibattito resta acceso.

A Venezia, da anni si consuma una tensione crescente tra realtà associative, partiti politici e istituzioni per la mancanza di spazi pubblici adeguati a ospitare incontri, assemblee e iniziative culturali o politiche. La questione è tornata al centro del dibattito in consiglio comunale dopo la presentazione di una petizione firmata da Donatella Schiuma, presidente locale di Italia Viva, che denuncia l’estrema difficoltà, soprattutto in Terraferma, di accedere a locali comunali per attività occasionali. Le sale disponibili, anche se esistenti, sono spesso già prenotate per eventi privati o mostre, oppure non sono accessibili a causa di scelte organizzative interne, come accade a Forte Marghera dove non è consentito organizzare eventi di carattere politico, nonostante la disponibilità di ampi spazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

