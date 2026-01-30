Incontri pubblici sul futuro dei Comuni di Cerignale Corte Brugnatella e Zerba

Questa mattina si sono svolti tre incontri pubblici nei Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba. I cittadini si sono riuniti per fare il punto sul lavoro fatto finora e per parlare delle prossime sfide delle loro comunità. Le riunioni sono state semplici e dirette, con i residenti che hanno espresso idee e preoccupazioni. Ora si aspetta di capire quali decisioni prenderanno le amministrazioni locali.

Tre incontri pubblici per condividere il percorso svolto e discutere insieme il futuro delle comunità locali. Nell'ambito del percorso partecipativo "Un Comune per il futuro", promosso dai Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, sono in programma tre appuntamenti aperti alla cittadinanza.Gli incontri rappresentano una tappa significativa del percorso partecipativo: un'occasione per ripercorrere il lavoro svolto nei mesi scorsi, presentare il Documento di Indirizzi Strategici elaborato a partire dai contributi dei cittadini e discutere insieme i prossimi passaggi, in vista delle scelte future che riguarderanno le comunità locali dei tre Comuni.

