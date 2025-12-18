Jazz funk e Resistenza | le 5 anteprime italiane da non perdere al Seeyousound Music Film Festival

Dal 3 all’8 marzo 2026, Torino si prepara a vivere l’undicesima edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival, un evento unico che celebra jazz, funk e Resistenza. Le sale del Cinema Massimo accoglieranno cinque anteprime italiane imperdibili, offrendo un viaggio emozionale tra musica, cinema e storie di resistenza. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di suoni e immagini che vogliono immergersi in un’esperienza coinvolgente e autentica.

