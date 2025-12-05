007 Casino Royale | il miglior Craig e che Bond girl

Liberoquotidiano.it | 5 dic 2025

CASINO  ROYALE Tv8  ore 21.30 Con Daniel Craig, Eva Green e Mads Mikkelsen. Regia di Martin Campbell. Produzione Gran Bretagna 2006.  Durata: 2 ore e 24 minuti LA TRAMA Stavolta il nemico principale di James Bond è Le Chiffre, un finanziere internazionale che tira le fila del terrorismo e del riciclaggio di denaro sporco. Bond riesce a sbancarlo in una memorabile partita a poker miliardaria in Montenegro. PERCHE'  VEDERLO Perché è senz'altro il film migliore tra gli 007 interpretati da Daniel Craig. Tutto funziona maledettamente bene. Dalla regia (Campbell è uno specialista dell'azione). Alla sceneggiatura (partecipa Paul Haggis). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

