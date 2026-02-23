Secur & secur si affida alla tecnologia per rinnovare la sicurezza

Secur & Secur ha deciso di investire nella tecnologia per migliorare la sicurezza. La scelta deriva dalla crescente domanda di soluzioni innovative per eventi pubblici. La holding fiorentina, con oltre 10 milioni di euro di fatturato e circa 200 dipendenti, punta a introdurre sistemi avanzati di sorveglianza e controllo. Questa strategia mira a offrire servizi più efficaci e affidabili ai clienti. L’azienda sta già testando alcune delle nuove tecnologie in diverse città italiane.

Il 2026 rappresenta un passaggio chiave per Secur & Secur, holding con base a Firenze specializzata in safety e security per eventi e manifestazioni pubbliche, che come gruppo supera i 10 milioni di euro di fatturato e conta circa 200 lavoratori subordinati. Dopo una fase di forti investimenti su personale e attrezzature, l’azienda guidata dal ceo Francesco Mereu insieme al socio Pierluigi Tarchi punta ora con decisione sullo sviluppo di software e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rafforzare il controllo delle filiere, la tracciabilità dei lavoratori e la prevenzione dei rischi nei grandi eventi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

