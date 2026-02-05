Pipeline & Gas Expo 2026 | Finocchi IATT ‘tecnologia trenchless si riduce dell’80% il materiale esito di scavo’

La Pipeline & Gas Expo 2026 si avvicina e gli esperti dibattono sulle novità nel settore. Finocchi, rappresentante dell’IATT, spiega che le nuove tecnologie trenchless permettono di ridurre dell’80% il materiale necessario per gli scavi. Una svolta che potrebbe rendere più efficienti e meno invasive le opere di posa e risanamento delle reti sotterranee.

“Promuoviamo da oltre trent'anni le tecnologie trenchless per la posa e il risanamento delle infrastrutture dei sottoservizi. Trenchless significa senza scavo, riducendo al minimo gli scavi a cielo aperto. Grazie agli studi avviati con enti competenti è stato possibile dimostrare i benefici socio-ambientali di questa metodologia, legati all’utilizzo delle materie prime, al traffico veicolare e al conferimento in discarica del materiale di scavo. Con il metodo trenchless si riduce infatti drasticamente, fino all’80%, il materiale esito di scavo. Inoltre, si ottiene un notevole risparmio energetico grazie all’uso di molte meno macchine per i lavori”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

