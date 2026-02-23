Scusate ho appena scoperto che è morta mia nonna Le avevo fatto una promessa | il dramma di Eileen Gu dopo l’oro

Eileen Gu si commuove dopo aver appreso della morte della nonna, che aveva sempre sostenuto e ammirato. La ragazza aveva promesso di onorare il suo esempio e di raggiungere grandi traguardi. La perdita la colpisce profondamente, soprattutto in un momento importante per la sua carriera. Tra le lacrime, ha condiviso il suo dolore con i fan, ricordando i momenti speciali passati insieme. La notizia si diffonde velocemente sui social.

“Scusate ma ho appena scoperto che mia nonna è venuta a mancare. Lei ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita e l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata”. Dai festeggiamenti al dramma. L’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano – Cortina per Ailin Eileen Gu sono stati un vortice di emozioni. La campionessa di sci freestyle cinese ha infatti vinto l’oro nell’halfpipe nella mattinata di domenica, ma subito dopo ha appreso della morte della nonna. Motivo per cui Eileen Gu si è presentata in ritardo in conferenza stampa dopo aver festeggiato sul podio. Una figura centrale nella sua vita, come racconta la campionessa cinese, a cui prima delle Olimpiadi aveva fatto una promessa: “ Non le ho promesso che avrei vinto, ma che sarei stata coraggiosa, proprio come lei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eileen Gu dopo l’oro alle Olimpiadi: “Scusate il ritardo. Ho appena scoperto che mia nonna è morta”Eileen Gu ha vinto l’oro nell’halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e ha comunicato la perdita della nonna, che le era molto vicina.

Le lacrime di Eileen Gu dopo l'oro olimpico: "Ho appena scoperto che mia nonna è morta"Eileen Gu ha pianto in conferenza stampa dopo aver conquistato l’oro nell’halfpipe, rivelando che ha appena appreso della morte della nonna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eileen Gu dopo l'oro alle Olimpiadi: Scusate il ritardo. Ho appena scoperto che mia nonna è morta; Le lacrime di Eileen Gu dopo l'oro olimpico: Ho appena scoperto che mia nonna è morta; Milano-Cortina 2026, Eileen Gu in lacrime dopo l’oro nell'halfpipe: Mia nonna è venuta a mancare; Eileen Gu vince l'oro, ma scoppia a piangere in conferenza stampa: Scusate il ritardo, ma.... Il motivo è drammatico.

Eileen Gu dopo l’oro alle Olimpiadi: Scusate il ritardo. Ho appena scoperto che mia nonna è mortaDopo aver conquistato l’oro nell’halfpipe ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Eileen Gu ha annunciato con commozione la scomparsa ... fanpage.it

Le lacrime di Eileen Gu dopo l'oro olimpico: Ho appena scoperto che mia nonna è mortaDopo aver vinto l'halfpipe, l'atleta si è presentata piangendo in conferenza stampa: Lei ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita, spero di averla resa orgogliosa ... msn.com

Scusate a quanto avete la pressione delle gomme La mia appena ritirata a 2.3 ma il posteriore sembra rigido e sembra sentire rumori strani - facebook.com facebook