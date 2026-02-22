Eileen Gu dopo l'oro alle Olimpiadi | Scusate il ritardo Ho appena scoperto che mia nonna è morta

Eileen Gu ha vinto l’oro nell’halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e ha comunicato la perdita della nonna, che le era molto vicina. La sportiva ha spiegato di aver appreso la notizia poco prima di salire sul podio, sentendosi improvvisamente più leggera e triste. La sua reazione ha suscitato emozione tra i presenti. Gu si prepara ora a tornare a casa, portando con sé il ricordo della figura che le ha dato forza.

Dopo aver conquistato l'oro nell'halfpipe ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Eileen Gu ha annunciato con commozione la scomparsa della nonna, figura centrale nella sua vita: "Ho appena scoperto che è morta".