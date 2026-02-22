Le lacrime di Eileen Gu dopo l' oro olimpico | Ho appena scoperto che mia nonna è morta

Eileen Gu ha pianto in conferenza stampa dopo aver conquistato l’oro nell’halfpipe, rivelando che ha appena appreso della morte della nonna. La campionessa, visibilmente emozionata, ha detto che la nonna ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera e spera di averla resa orgogliosa. La notizia della perdita ha colpito profondamente l’atleta, che ha dedicato la vittoria a chi le è stato vicino. La sua reazione mostra quanto sia importante questa vittoria per lei.

Dopo i due argenti conquistati a Livigno nello slopestyle e nel big air, che l’hanno incoronata come la sciatrice freestyle più vincente di sempre ai Giochi invernali, la superstar della neve Eileen Gu ha chiuso le sue Olimpiadi con un oro, il terzo della sua carriera dopo i due di Pechino 2022, vinto nella sua categoria regina: l’halfpipe. La sesta medaglia a cinque cerchi, vinta nel giorno della chiusura di Milano Cortina 2026, è stata però per la campionessa classe 2003 una valanga di emozioni contrastanti. Prima la liberazione e la gioia assoluta, con la certezza della vittoria e la festa sul gradino più alto del podio, poi un dolore personale che ha trasformato le lacrime di Eileen Gu in qualcosa di molto più profondo e personale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

