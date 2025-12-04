Fenice completati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
Il Teatro La Fenice di Venezia è accessibile a tutti. Già in linea con le disposizioni legislative in materia ed al piano di eliminazione delle barriere architettoniche, adottato dalla Fondazione, con obiettivo principale dell'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti all'interno del teatro, sono stati completati i lavori di abbattimento di quelle barriere architettoniche.
