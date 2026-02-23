Scuola sotto controllo dopo un caso di meningite per una studentessa

Una studentessa dell’istituto superiore Pascal-Mazzolari di Verolanuova si è sentita male in classe e, dopo un ricovero, è stata diagnosticata meningite. La causa del malore è ancora da chiarire, ma il caso ha portato a controlli sanitari tra gli studenti e il personale scolastico. La scuola ha adottato misure di prevenzione e monitoraggio per tutelare tutti. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie.

Si è sentita male in classe, è stata ricoverata in ospedale e le è stata diagnosticata la meningite. È quanto accaduto a una studentessa dell’istituto superiore Pascal-Mazzolari di Verolanuova. La segnalazione del caso ad Ats risale all’8 febbraio scorso, data dalla quale è subito stato attivato il protocollo sanitario previsto. La ragazza avrebbe iniziato ad accusare forti dolori proprio mentre si trovava a scuola. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale, dove gli accertamenti clinici hanno confermato la presenza dell’infezione. A quel punto è partita l’attivazione immediata delle misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dopo un caso di meningite chiusa domani per sanificazione la scuola AngiulliL’istituto comprensivo Angiulli sarà chiuso domani, mercoledì 14 gennaio, a seguito di un caso di meningite.

Un caso di meningite in una scuola del Bresciano: profilassi per tutta la classeUna studentessa di una scuola superiore nel Bresciano si è ammalata di meningite, probabilmente dopo aver contratto il batterio in classe.

