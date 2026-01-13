Dopo un caso di meningite chiusa domani per sanificazione la scuola Angiulli

L’istituto comprensivo Angiulli sarà chiuso domani, mercoledì 14 gennaio, a seguito di un caso di meningite. La decisione è stata presa per consentire una sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale. La scuola tornerà regolarmente in attività non appena completate le operazioni di igienizzazione e sicurezza.

L 'istituto comprensivo "Angiulli", dopo il caso di un alunno ricoverato per meningite, sarà chiuso domani, mercoledì 14 gennaio, per effettuare una disinfezione e sanificazione straordinaria. Lo rende noto il Comune di Napoli, sottolineando che " il sindaco e l'Amministrazione stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e in costante contatto con le autorità sanitarie locali e la dirigenza scolastica". Il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Asl Napoli 1 Centro ha indicato, inoltre, le ulteriori misure da adottare come le modalità per la pulizia quotidiana, la sorveglianza sanitaria della comunità e la diffusione di informazioni sulla malattia.

