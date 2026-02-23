Scuola scontro tra Cgil e Uil | Difficoltà organizzative e retribuzioni inadeguate

La Cgil di Nausicaa critica la Uil Scuola, accusandola di ignorare le difficoltà organizzative e le retribuzioni basse degli insegnanti. La disputa nasce dopo che la Uil ha affermato che gli educatori sono sotto stress. La Cgil risponde evidenziando problemi concreti come la mancanza di risorse e il carico di lavoro eccessivo. La discussione tra i sindacati si approfondisce, creando tensioni nel settore scolastico. La situazione rimane sotto osservazione.

I sindacati tornano a scontrarsi. E questa volta sulla scuola. La Funzione pubblica della Cgil di Nausicaa controbatte infatti alla Uil Scuola, che nei giorni scorsi ha sostenuto che gli educatori delle scuole sono sotto pressione. Per le sindacaliste Federica Martini ed Elisa Dellarosa della Fp Cgil di Nausicaa "le dichiarazioni del segretario della Uil, sembrano non rappresentare correttamente la reale condizione degli educatori professionali operanti nel nostro comune". "Le affermazioni secondo cui gli orari dei docenti verrebbero predisposti sulla base delle esigenze degli educatori, a scapito degli alunni – proseguono le due sindacaliste –, risultano francamente sorprendenti.

Scuola: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal contro il Commissariamento della RegioneLe segreterie provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal criticano duramente il nuovo decreto di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione.

