Il nuovo podcast “Science Calling” è stato lanciato oggi a Roma. Condotto da Myrta Merlino, il progetto propone un ciclo di otto episodi accessibili su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza in modo semplice e diretto.

Si è svolto oggi a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile da oggi su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AbbVie Italia, Otsuka Pharmaceutical Italia, Amgen Italia, Incyte Italia, Bayer Italia, Argenx Italia, Fondazione MSD e Vantive Italia, ha riunito rappresentanti di Istituzioni, mondo della ricerca, industria e comunicazione per una riflessione condivisa sul ruolo della ricerca scientifica nella salute pubblica e sulla capacità del Paese di tradurre la conoscenza in benefici concreti per le persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ricerca, lanciato il nuovo podcast “Science Calling”

Approfondimenti su Science Calling

Esperia lancia il podcast 'Science Calling', condotto da Myrta Merlino con Giorgio Parisi.

È aperta fino al 30 gennaio la candidatura per il Premio L’Oréal-Unesco “For Women in Science” Young Talents Italia 2025-2026.

Ultime notizie su Science Calling

