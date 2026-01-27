Ricerca lanciato il nuovo podcast Science Calling
Il nuovo podcast “Science Calling” è stato lanciato oggi a Roma. Condotto da Myrta Merlino, il progetto propone un ciclo di otto episodi accessibili su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza in modo semplice e diretto.
Si è svolto oggi a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile da oggi su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AbbVie Italia, Otsuka Pharmaceutical Italia, Amgen Italia, Incyte Italia, Bayer Italia, Argenx Italia, Fondazione MSD e Vantive Italia, ha riunito rappresentanti di Istituzioni, mondo della ricerca, industria e comunicazione per una riflessione condivisa sul ruolo della ricerca scientifica nella salute pubblica e sulla capacità del Paese di tradurre la conoscenza in benefici concreti per le persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Science Calling
Scienza, Esperia lancia podcast 'Science Calling' condotto da Myrta Merlino e con Giorgio Parisi
Esperia lancia il podcast 'Science Calling', condotto da Myrta Merlino con Giorgio Parisi.
Ricerca, “For Women in Science”: candidature entro il 30 gennaio
È aperta fino al 30 gennaio la candidatura per il Premio L’Oréal-Unesco “For Women in Science” Young Talents Italia 2025-2026.
Project Pivot, Therapy, and the Courage to Start Over | Alina Yarova | Making Your Mark Podcast
Ultime notizie su Science Calling
Argomenti discussi: Il Rifugio Marinelli nelle Alpi Carniche in cerca di un nuovo gestore; Il Comune di Marino alla ricerca di una nuova Associazione Giovanile per il Centro di Aggregazione Giovanile: altri 125.000 euro in vista?; Daiichi Sankyo rafforza la leadership negli ADC e prepara nuovi standard terapeutici. #JPM26; Google sta portando l’intelligenza personale nella modalità AI nella Ricerca Google.
AirTag 2 e Precision Finding, ecco quali iPhone sono davvero compatibili con la nuova ricerca precisaAirTag 2 estende il raggio del Precision Finding ma non per tutti. Scopri le differenze, il nuovo chip Ultra Wideband e la lista degli iPhone compatibili. smartworld.it
Apple lancia un nuovo AirTag: trovare gli oggetti è ancora più sempliceNuovo AirTag Apple: più raggio, suono potente e tracciamento preciso per ritrovare gli oggetti. Prezzo e differenze con la scorsa generazione ... techprincess.it
Dalla rete Rise Up 4 Rojava Brescia: "KOBANE CALLING: RISE UP 4 ROJAVA! Sabato 24 gennaio 2026 ore 15.30 Largo Formentone - Brescia. CON LA RESISTENZA, CONTRO LE GUERRE E I GENOCIDI DEL CAPITALISMO, PER L’AUTODETERMINAZIO - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.