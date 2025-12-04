Agire nel presente per costruire il futuro | la Scuola Sant' Anna inaugura il nuovo anno accademico

‘Aprire nuove vie. Agire nel presente, costruire il futuro’. Un titolo che contiene un invito molto chiaro: guardare ciò che siamo, con sincerità. E costruire ciò che possiamo diventare, con coraggio. Con queste parole chiave, il rettore Nicola Vitiello ha inaugurato l’anno accademico 20252026. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - "Agire nel presente per costruire il futuro": la Scuola Sant'Anna inaugura il nuovo anno accademico

Approfondisci con queste news

Io posso sentirmi colpevole per il passato, apprensivo riguardo al futuro, ma posso agire solo nel presente. L’abilità di essere nel momento presente è una componente fondamentale del benessere mentale. Abraham Maslow - facebook.com Vai su Facebook

Presente anche la Filca-Cisl #Liguria alla #Maratonaperlapace “Costruire la pace significa agire per superare i conflitti, non solo in assenza di guerra, ma con il rifiuto di ogni forma di violenza, con giustizia, con dignità, per il benessere di tutti, anche nel modo Vai su X

Scuola Superiore Sant'Anna, inaugurazione dell'anno accademico al Teatro Verdi - Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari ... Lo riporta pisatoday.it

Sostenere il presente per costruire il futuro, la leadership infermieristica che serve al sistema salute - le professioni infermieristiche hanno un ruolo strategico nella costruzione di un Sistema salute innovativo, sostenibile e capace di rispondere a bisogni sempre maggiori e complessi delle persone ... Lo riporta quotidianosanita.it

Infanzia e adolescenza: Roma, al via domani la Conferenza nazionale “Custodire il presente, costruire il futuro” - Si aprirà domani, giovedì 2 ottobre, per concludersi il giorno successivo, venerdì 3, la Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza promossa dal ministero per la Famiglia, che vedrà la ... Secondo agensir.it

Scuola, ad Generali Italia: 'Agire insieme per costruire un futuro sostenibile' - Sono queste le parole di Marco Sesana, Country Manager & ceo di Generali Italia e Global ... Riporta iltempo.it

30 anni di politiche di coesione in Campania. Comunicare il presente, costruire il futuro - 00, il convegno sul bilancio delle politiche di coesione in Campania e nel Mezzogiorno. Riporta regione.campania.it

PER NON MORIRE DI VECCHIAIA/ Come costruire (adesso) il nostro futuro in 6 mosse - Oggi viviamo più a lungo ma non necessariamente meglio: l’alfabetizzazione al futuro ci educa a orientare le scelte per avere una prospettiva migliore Viviamo proiettati nel presente, immersi in una ... Come scrive ilsussidiario.net