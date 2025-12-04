Agire nel presente per costruire il futuro | la Scuola Sant' Anna inaugura il nuovo anno accademico
‘Aprire nuove vie. Agire nel presente, costruire il futuro’. Un titolo che contiene un invito molto chiaro: guardare ciò che siamo, con sincerità. E costruire ciò che possiamo diventare, con coraggio. Con queste parole chiave, il rettore Nicola Vitiello ha inaugurato l’anno accademico 20252026. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Io posso sentirmi colpevole per il passato, apprensivo riguardo al futuro, ma posso agire solo nel presente. L’abilità di essere nel momento presente è una componente fondamentale del benessere mentale. Abraham Maslow - facebook.com Vai su Facebook
Presente anche la Filca-Cisl #Liguria alla #Maratonaperlapace “Costruire la pace significa agire per superare i conflitti, non solo in assenza di guerra, ma con il rifiuto di ogni forma di violenza, con giustizia, con dignità, per il benessere di tutti, anche nel modo Vai su X
Scuola Superiore Sant'Anna, inaugurazione dell'anno accademico al Teatro Verdi - Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari ... Lo riporta pisatoday.it
Sostenere il presente per costruire il futuro, la leadership infermieristica che serve al sistema salute - le professioni infermieristiche hanno un ruolo strategico nella costruzione di un Sistema salute innovativo, sostenibile e capace di rispondere a bisogni sempre maggiori e complessi delle persone ... Lo riporta quotidianosanita.it
Infanzia e adolescenza: Roma, al via domani la Conferenza nazionale “Custodire il presente, costruire il futuro” - Si aprirà domani, giovedì 2 ottobre, per concludersi il giorno successivo, venerdì 3, la Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza promossa dal ministero per la Famiglia, che vedrà la ... Secondo agensir.it
Scuola, ad Generali Italia: 'Agire insieme per costruire un futuro sostenibile' - Sono queste le parole di Marco Sesana, Country Manager & ceo di Generali Italia e Global ... Riporta iltempo.it
30 anni di politiche di coesione in Campania. Comunicare il presente, costruire il futuro - 00, il convegno sul bilancio delle politiche di coesione in Campania e nel Mezzogiorno. Riporta regione.campania.it
PER NON MORIRE DI VECCHIAIA/ Come costruire (adesso) il nostro futuro in 6 mosse - Oggi viviamo più a lungo ma non necessariamente meglio: l’alfabetizzazione al futuro ci educa a orientare le scelte per avere una prospettiva migliore Viviamo proiettati nel presente, immersi in una ... Come scrive ilsussidiario.net