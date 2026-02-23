casa sul superbonus scudo ai condomini per i controlli del fisco

Il governo ha introdotto una misura per proteggere i condomini dai controlli fiscali sul superbonus, dopo che molte abitazioni hanno riscontrato irregolarità. La causa risiede nelle complessità delle procedure e nelle responsabilità condivise tra i proprietari. La nuova norma offre uno scudo alle famiglie, evitando che siano chiamate a rispondere di errori non loro. La manovra mira a tutelare chi ha partecipato a lavori di ristrutturazione senza colpe dirette.

Un’imposta sostitutiva per chiudere le proprie pendenze con il fisco. Ed evitare contestazioni da parte delle Entrate, restituendo di fatto una quota di quanto incassato tramite cessione del credito o sconto in fattura. Il decreto fiscale in preparazione per la prossima settimana conterrà anche una norma Salva condomini, pensata per liberare i proprietari degli immobili dalle responsabilità incolpevoli legate alle irregolarità nell’utilizzo della maxi agevolazione. Un salvacondotto che punta a minimizzare i contenziosi a carico dei cittadini comuni (considerati responsabili ultimi della detrazione), arrivando a chiudere la stagione del superbonus senza troppi strascichi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

