Scritte fasciste coprono la scritta dedicata a Virgy Blocco Studentesco | Non siamo stati noi fatto molto grave che condanniamo

Nel recente episodio, scritte fasciste e simboli nazisti sono apparsi coprendo un messaggio dedicato a Virginia Fereoli, studentessa del Liceo Ulivi di Parma uccisa nel 2006. Il Blocco Studentesco condanna fermamente queste azioni, che rappresentano un fatto molto grave e inaccettabile.

© Parmatoday.it - Scritte fasciste coprono la scritta dedicata a Virgy, Blocco Studentesco: "Non siamo stati noi, fatto molto grave che condanniamo" Scritte fasciste e con le svastiche che coprono la scritta dedicata a Virginia Fereoli, studentessa del Liceo Ulivi di Parma, vittima di femminicidio nel 2006. "Nei giorni scorsi, come è stato riportato dalla stampa, stata imbrattata la scritta presente davanti al Liceo Ulivi dedicata a Maria. Parmatoday.it A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri” Cancellate scritte fasciste: "Erano parole irripetibili" - L’indignazione del sindaco: "Nella nostra comunità non c’è posto per questo". ilrestodelcarlino.it "Fascio attento ancora fischia il vento": la scritta in piazza Ragusa. FdI: "La cancelleremo" - A denunciarlo è Marco Scurria, vicecapogruppo di FdI in Senato a proposito delle scritte comparse in piazza Ragusa, ... romatoday.it Ancora celtiche sulle serrande, ancora intimidazioni fasciste ma - come tutte le altre volte - nessuna paura! L’altro giorno, infatti, la comunità leccese si è svegliata con la foto-denuncia di alcune scritte sulle saracinesche della casa del popolo Silvia Picci volte - facebook.com facebook