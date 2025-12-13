Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Claviere non è stata avvertita dalla popolazione
Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.0 è stata registrata nella notte a Claviere, nel Torinese, con ipocentro vicino alle Alpi. L'evento, rilevato dall'Ingv, non è stato percepito dalla popolazione.
Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.0, è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella notte di oggi, sabato 13 dicembre 2025, con ipocentro a quattro chilometri dall'abitato di Claviere, in sostanza sotto le Alpi al confine. Torinotoday.it
Terremoto in Irpinia: scossa di magnitudo 3.0 nella notte, tremore avvertito fino al Salernitano - L’epicentro del sisma è stato localizzato a Montefredane, in provincia di Avellino, con un ipocentro (profondità) individuato a 11 chilometri. infocilento.it
Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6.9 a Cebu: streamer riprende tutto in diretta - Il sisma è stato registrato in diretta dallo streamer Sam Pepper, mostrando la forza del terremoto e i primi ... affaritaliani.it
Sky tg24. . Oggi un terremoto di forte intensità ha colpito il nord-est del Giappone. La scossa è stata registrata al largo della prefettura di Aomori, a una profondità di circa 20 chilometri. Immagini di sorveglianza in diverse città mostrano le telecamere oscillare al - facebook.com facebook
Oggi un terremoto di forte intensità ha colpito il nord-est del Giappone. La scossa è stata registrata al largo della prefettura di Aomori, a una profondità di circa 20 chilometri. Immagini di sorveglianza in diverse città mostrano le telecamere oscillare al momento x.com
IL GIORNO DEL TERREMOTO A TORINO - T4 25.07.11