Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Claviere non è stata avvertita dalla popolazione

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.0 è stata registrata nella notte a Claviere, nel Torinese, con ipocentro vicino alle Alpi. L'evento, rilevato dall'Ingv, non è stato percepito dalla popolazione.

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.0, è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella notte di oggi, sabato 13 dicembre 2025, con ipocentro a quattro chilometri dall'abitato di Claviere, in sostanza sotto le Alpi al confine. Torinotoday.it

scossa terremoto torinese ipocentroTerremoto in Irpinia: scossa di magnitudo 3.0 nella notte, tremore avvertito fino al Salernitano - L’epicentro del sisma è stato localizzato a Montefredane, in provincia di Avellino, con un ipocentro (profondità) individuato a 11 chilometri. infocilento.it

Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6.9 a Cebu: streamer riprende tutto in diretta - Il sisma è stato registrato in diretta dallo streamer Sam Pepper, mostrando la forza del terremoto e i primi ... affaritaliani.it

scossa di terremoto nel torinese con ipocentro vicino a claviere non 232 stata avvertita dalla popolazione

© Torinotoday.it - Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Claviere, non è stata avvertita dalla popolazione

IL GIORNO DEL TERREMOTO A TORINO - T4 25.07.11

Video IL GIORNO DEL TERREMOTO A TORINO - T4 25.07.11