Paura nella notte tra venerdì e sabato a Cesenatico, dove è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento in via Signori. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Cesenatico e Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Scoppia un incendio nell'appartamento: i pompieri portano in salvo una persona

