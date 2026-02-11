Qual è l’antica città romana 10 volte più grande di Disneyland

Una scoperta sorprendente ha preso piede tra gli appassionati di storia e archeologia. Si parla di un’antica città romana, molto più grande di Disneyland, che ancora oggi affascina per le sue dimensioni e il suo fascino. La città si trova in Italia e, nonostante le sue enormi dimensioni, resta in gran parte nascosta sotto terra. Gli archeologi stanno portando alla luce pezzo dopo pezzo questa grande testimonianza del passato romano, offrendo uno sguardo nuovo sulla vita di allora.

