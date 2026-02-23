Scoperta galassia fantasma | 99% materia oscura solo 6 milioni
Gli astronomi hanno individuato una galassia sconosciuta a 300 milioni di anni luce dalla Terra, nel gruppo di Perseo, a causa della sua composizione insolita. La scoperta rivela che questa galassia contiene solo sei milioni di stelle, mentre il restante 99% è materia oscura. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla formazione di strutture nell’universo e sui misteri nascosti dietro la materia oscura. La galassia rimane un esempio unico nel suo genere.
Una galassia fantasma a 300 milioni di anni luce. Gli astronomi hanno fatto una scoperta senza precedenti nell'ammasso di Perseo, a 300 milioni di anni luce dalla Terra: una galassia composta per il 99% da materia oscura. La notizia, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, rivela un oggetto celeste quasi invisibile, con una luminosità equivalente a soli 6 milioni di stelle simili al Sole. La galassia, catalogata come CDG-2, è stata rilevata grazie a una tecnica innovativa che combina dati da Hubble, Euclid e Subaru, aprendo nuove prospettive per lo studio della materia oscura. Immagina un oggetto celeste così tenue da sfuggire persino agli strumenti più avanzati.
