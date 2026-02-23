Scoperta galassia fantasma | 99% materia oscura solo 6 milioni

Gli astronomi hanno individuato una galassia sconosciuta a 300 milioni di anni luce dalla Terra, nel gruppo di Perseo, a causa della sua composizione insolita. La scoperta rivela che questa galassia contiene solo sei milioni di stelle, mentre il restante 99% è materia oscura. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla formazione di strutture nell’universo e sui misteri nascosti dietro la materia oscura. La galassia rimane un esempio unico nel suo genere.