Firenze Associazione Italia-Israele scrive al Prefetto | Rimuovere la bandiera della Palestina dal palazzo della Regione

Firenzepost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Italia-Israele di Firenze ha presentato oggi un esposto formale a Sua Eccellenza il Prefetto di Firenze, Dott.ssa Francesca Ferrandino, chiedendo l’immediata rimozione della bandiera palestinese esposta sul Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Presidenza della Regione Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze associazione italia israele scrive al prefetto rimuovere la bandiera della palestina dal palazzo della regione

© Firenzepost.it - Firenze, Associazione Italia-Israele scrive al Prefetto: “Rimuovere la bandiera della Palestina dal palazzo della Regione”

Nasce l’Associazione Internazionale dei Mercati Storici, "gemellaggio" Firenze-Barcellona

Firenze, l’associazione Amici dei Musei e Monumenti Fiorentini compie 60 anni

Sgominata la rete che controlla lo spaccio a Firenze: 19 arresti, per 14 c’è l’associazione a delinquere

firenze associazione italia israeleBandiera palestinese sul palazzo della Regione: esposto al Prefetto - Israele di Firenze ha presentato oggi un esposto formale al Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, chiedendo l’immediata rimozione della bandiera ... Segnala nove.firenze.it