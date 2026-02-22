Scontro fra quattro auto ad Anagni Frosinone | morti marito e moglie

Un grave incidente lungo la via Anticolana ha causato la morte di un uomo e di sua moglie. La collisione tra quattro auto si è verificata in circostanze ancora da chiarire, coinvolgendo anche la loro figlia, che è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La strada è stata chiusa al traffico, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. La comunità si stringe al dolore dei familiari.

Una coppia di pensionati di Piglio, in provincia di Frosinone, è morta nel pomeriggio di domenica 22 febbraio dopo un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli lungo la via Anticolana, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Anagni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del Km 4, in località Ranuccio, a ridosso del bivio che porta alla località San Filippo. La coppia viaggiava in direzione di Fiuggi; a bordo della loro vettura c'era anche una delle loro figlie, che nell'urto è rimasta ferita a una gamba. Sul posto sono intervenute due eliambulanze del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale di Anagni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

