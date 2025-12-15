Scontro frontale tra due auto | quattro feriti gravissima una 65enne

Lunedì 15 dicembre, sulla strada provinciale 53 tra San Quirino e Vivaro, si è verificato un grave incidente frontale tra due auto, che ha coinvolto quattro persone. Tra i feriti, una donna di 65 anni in condizioni gravissime. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorritori e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Sono quattro le persone rimaste ferite a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di lunedì 15 dicembre lungo la strada provinciale 53 tra San Quirino e Vivaro. Il bilancio è di due passeggeri in gravi condizioni, ma da quanto si apprende una donna di 65 anni si trova in fin. Pordenonetoday.it

