Scontro frontale tra due auto | quattro feriti gravissima una 65enne

Lunedì 15 dicembre, sulla strada provinciale 53 tra San Quirino e Vivaro, si è verificato un grave incidente frontale tra due auto, che ha coinvolto quattro persone. Tra i feriti, una donna di 65 anni in condizioni gravissime. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorritori e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Sono quattro le persone rimaste ferite a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di lunedì 15 dicembre lungo la strada provinciale 53 tra San Quirino e Vivaro. Il bilancio è di due passeggeri in gravi condizioni, ma da quanto si apprende una donna di 65 anni si trova in fin. Pordenonetoday.it Incidente frontale in superstrada: la folle corsa del suv in contromano Incidente a Filottrano, scontro frontale tra due auto alimentate a Gpl e metano in via Sant'Anna: feriti estratti dalle lamiere - I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle 13 in via Sant’Anna per un incidente frontale tra due ... msn.com

Filottrano – Paura per lo scontro frontale tra auto alimentate a gpl ed a metano - Un impatto pericoloso perche’ entrambe le vetture erano alimentate rispettivamente a gpl ed a metano. veratv.it

Domenico Attinà, il medico morto nello scontro frontale sulla Monti Lepini, aveva già perso moglie e figlio trent’anni fa in un altro incidente stradale. Una tragedia che torna a colpire la stessa famiglia, unendo destini segnati dalla strada. - facebook.com facebook

Sarroch, scontro frontale sulla statale 195: un ferito grave x.com