Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho | 26 morti incendi e voli cancellati

L’operazione delle forze dell’ordine ha provocato almeno 26 vittime tra morti e feriti, causando incendi e voli cancellati in diverse città messicane. La sparatoria è avvenuta dopo l’uccisione di El Mencho, leader di un potente cartello della droga, e ha scatenato un’ondata di violenza diffusa. Testimoni riferiscono di scontri per le strade e di negozi devastati. Le autorità cercano di contenere il caos che si è diffuso rapidamente nel paese.

Sono almeno 26, al momento, i decessi confermati dalle autorità in seguito alle violenze in Messico per l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come "El Mencho", capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti del Paese sudamericano. Tra le vittime civili figurano una donna al terzo mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell’ordine. Sul fronte criminale si registrano 6 morti. E sono state arrestate 27 persone. Sul capo del Cjng, considerato uno degli indiscussi "baroni della droga" centroamericana, pendeva una taglia di 15 milioni di dollari del governo di Donald Trump, ed era uno dei principali obiettivi di sicurezza tanto del governo di Claudia Sheinbaum come dell’amministrazione statunitense. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho, il narcotrafficante più pericoloso al mondo: 26 morti, aeroporti assaltati e città in fiamme

Messico, ucciso "el Mencho", il narcos più ricercato. Washington esulta. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: "Almeno 26 morti"

Messico piomba nel caos dopo l'uccisione del numero uno dei narcos. Chi era El Mencho

Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho. Sparatorie e incendi, saccheggi e almeno 26 morti

