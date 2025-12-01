Tenta di rapinare una tabaccheria | i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare
Un 36enne è stato arrestato dalla Polizia a Castellammare di Stabia (Napoli): ha tentato di rapinare una tabaccheria ma è stato fermato dai dipendenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
