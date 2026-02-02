Oggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti. Sono almeno una ventina gli scioperi annunciati, molti di breve durata e a livello locale, ma ci sono anche due stop di 24 ore che coinvolgono treni e aerei su scala nazionale. Le agitazioni stanno creando disagi in tutto il paese, con viaggi cancellati e ritardi che si aspettano nelle prossime ore.

Trasporti nella bufera, oggi inizia il mese più nero del 2026. Sono almeno una ventina gli scioperi proclamati per febbraio: la maggior parte saranno locali, provinciali e regionali, ma con due stop nazionali di 24 ore per aerei e treni. Si parte il primo lunedì del mese, cioè oggi, con treni a rischio nel Lazio e in Lombardia. Proteste a livello locale sulla rete ferroviaria laziale e disagi sulla rete regionale lombarda, che riguarderà quindi Trenord. Ma il picco, livello nazionale, si avrà in tre giornate da incubo: 6, 16 e 28 febbraio. nche il mese di febbraio è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sciopero dei trasporti: febbraio mese nero per treni, aerei e bus. Oggi Lombardia e Lazio. Tutte le date a rischio in Italia

Approfondimenti su Trasporti Febbraio

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Trasporti Febbraio

Argomenti discussi: Sciopero 2 febbraio 2026; Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantite; Scioperi a febbraio 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero trasporti a febbraio: tutti gli stop metro, treni, aerei, le date da segnare in rosso.

Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quandoUna nuova ondata di scioperi preoccupa viaggiatori e pendolari italiani, con i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’ar ... tgcom24.mediaset.it

Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aereiSi tratta prevalentemente di proteste locali, provinciali e regionali ma nell’elenco compaiono anche due stop nazionali di 24 ore, il 16 e il 27-28 ... repubblica.it

da Veneto, Lombardia, Trentino, Piemonte, Emilia-Romagna si sono riunite oggi a Custoza, per il convivio della Confraternita Ossi de Porco & Champagne. Un onore, per il nostro paese, os - facebook.com facebook

#Lombardia #LingueLocali - da oggi si apre il periodo dei "Tri dii de la Merla", tradizionalmente il momento più freddo dell'inverno - ma da cosa deriva questa ricorrenza popolare x.com