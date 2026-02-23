Sciopero dei treni in arrivo uno stop di 24 ore | gli orari e tutte le info

Il sindacato Cub Trasporti e il Sindacato generale di base hanno deciso di fermare i treni per 24 ore tra il 27 e il 28 febbraio, causando disagi ai pendolari. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le tariffe e interessa tutte le principali linee ferroviarie. Molti utenti si preparano a trovare alternative per raggiungere il lavoro o la scuola. Le compagnie ferroviarie hanno comunicato che i servizi saranno ridotti o sospesi durante lo sciopero.

Non solo Trenord. Quali treni viaggeranno: gli orari e le fasce garantite. Le informazioni Nuovo sciopero dei treni in arrivo.La sigla Cub Trasporti e il Sindacato generale di base hanno proclamato uno sciopero che coinvolgerà il settore ferroviario tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, della durata di 24 ore. A fermarsi sarà il personale di Trenord, con inevitabili possibili disagi per i pendolari e i viaggiatori che usano il treno per spostarsi. Ma potranno incrociare le braccia anche i lavoratori di Rfi, rete ferroviaria italiana. Lo sciopero scatterà dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sciopero dei treni, in arrivo uno stop di 24 ore: orari e infoUn nuovo sciopero dei treni Trenord è stato annunciato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, che hanno deciso di fermare il servizio per 24 ore tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantitiIl 9 gennaio sarà osservato uno sciopero di 24 ore che riguarderà aerei e treni, con orari garantiti per i servizi essenziali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sciopero 27-28 febbraio 2026; Scioperi dei treni a febbraio 2026: calendario completo, aree coinvolte e treni garantiti; Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio; Dopo la tregua olimpica, ecco il primo sciopero dei trasporti in arrivo: gli orari e i mezzi a rischio.

Un nuovo sciopero per treni e aerei: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28 febbraioPossibili disagi per chi dovrà spostarsi internamente o uscire dal Paese. Ita Airways ha cancellato il 55% del proprio operativo il 26 febbraio ... msn.com

Treni e aerei, nuovi scioperi in arrivo. Le date degli stopDa venerdì 27 fino a sabato 28 febbraio astensioni nel settore ferroviario. Il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sciopererà per 24 ore (dalle 21 del 27/2 alle ... repubblica.it

Sciopero trasporti: fine febbraio a rischio per aerei e treni. Ecco le date ilsole24ore.com/art/sciopero-t… x.com

Sciopero treni e aerei a febbraio: fine mese nero per chi viaggia, tre giorni a rischio caos. Orari, date e servizi garantiti - facebook.com facebook