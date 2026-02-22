Sciopero dei treni in arrivo uno stop di 24 ore | orari e info

Un nuovo sciopero dei treni Trenord è stato annunciato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, che hanno deciso di fermare il servizio per 24 ore tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio. La causa è il disaccordo sulle condizioni di lavoro e le retribuzioni. Durante le 24 ore di stop, alcune corse potrebbero essere cancellate o ritardate, creando disagi per i pendolari. Le compagnie ferroviarie hanno diffuso dettagli sugli orari di sospensione.

Quali treni viaggeranno: gli orari e le fasce garantite. Le informazioni Nuovo sciopero dei treni Trenord in arrivo. I sindacati Cub Trasporti e la sigla Sgb hanno proclamato uno sciopero che coinvolgerà anche il settore ferroviario tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, della durata di 24 ore. L'agitazione potrà coinvolgere anche il personale di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia. Lo sciopero scatterà dalle ore 21 del 27 febbraio fino alle 20.59 del 28 febbraio 2026 e potrà avere ripercussioni anche sui servizi regionali, suburbani, aeroportuale e a lunga percorrenza di Trenord. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nuovo sciopero dei treni in arrivo a gennaio: trasporti a rischio per 24 oreA gennaio è previsto un nuovo sciopero dei treni, con conseguenze sulla rete ferroviaria italiana.

Treni, un nuovo sciopero di 24 ore è in arrivo a febbraioL'Assemblea nazionale Pdm e Pdb ha annunciato uno sciopero ferroviario di 24 ore il 28 febbraio per protestare contro le recenti decisioni sui tagli ai servizi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sciopero 27-28 febbraio 2026; Scioperi dei treni a febbraio 2026: calendario completo, aree coinvolte e treni garantiti; Dopo la tregua olimpica, ecco il primo sciopero dei trasporti in arrivo: gli orari e i mezzi a rischio; Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio.

Un nuovo sciopero per treni e aerei: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28 febbraioPossibili disagi per chi dovrà spostarsi internamente o uscire dal Paese. Ita Airways ha cancellato il 55% del proprio operativo il 26 febbraio ... msn.com

Sciopero treni 27 e 28 febbraio 2026: orari e treni garantitiSciopero treni 27 e 28 febbraio 2026, stop di 24 ore: orari, treni garantiti e cosa cambia per chi deve viaggiare. trasporti-italia.com

Sciopero 26-27-28 febbraio, dai treni agli aerei: chi si ferma (e chi no) - facebook.com facebook

Un nuovo sciopero per treni e aerei: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28 febbraio x.com