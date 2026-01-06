Sciopero del 9 gennaio aerei e treni fermi per 24 ore | gli orari garantiti

Il 9 gennaio sarà osservato uno sciopero di 24 ore che riguarderà aerei e treni, con orari garantiti per i servizi essenziali. Dopo un 2025 caratterizzato da numerosi scioperi nel settore dei trasporti, questa giornata rappresenta un momento di attenzione per pendolari, viaggiatori e cittadini. È importante conoscere le modalità di servizio e le eventuali variazioni per pianificare al meglio i propri spostamenti.

Il 2026 non fa sconti a pendolari, viaggiatori e famiglie. Dopo un 2025 che ha registrato 536 scioperi effettivi (una media di oltre uno al giorno), il comparto dei trasporti si riconferma il protagonista delle proteste. Venerdì 9 gennaio sarà una data da cerchiare in rosso sul calendario, che vedrà una serie di stop nel trasporto aereo, ferroviario, locale e nel mondo della scuola. Venerdì 9 gennaio, aerei e operatori a terra. Il settore più colpito sarà quello dell’aviazione, con una serie di scioperi che rischiano di paralizzare interi scali. Le agitazioni coinvolgeranno: Vueling Airlines, con lo stop che durerà 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

