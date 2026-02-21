Quali sono gli scioperi per il 26 27 e 28 febbraio | dai treni agli aerei orari e fasce di garanzia Ecco chi si ferma

Il 26, 27 e 28 febbraio, i trasporti italiani subiranno varie sospensioni a causa di scioperi indetti dai lavoratori. La prima giornata coinvolge il settore aereo, mentre i giorni successivi interessano treni e metropolitane. Le agitazioni sono state motivate da richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro. Durante le giornate di sciopero, alcune fasce di garanzia garantiranno i servizi essenziali. I passeggeri devono pianificare con anticipo i loro viaggi.

Sarà un fine febbraio 2026 difficile per il settore dei trasporti italiani. Il 26 febbraio è stato indetto uno sciopero per il trasporto aereo e il 27 e 28 febbraio per i treni, con vertenze aperte tra sindacati e aziende. Giovedì 26 febbraio: si fermano le compagnie aeree (e non solo). Per giovedì 26 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore sul trasporto aereo. Proclamato da Cub Trasporti interessa sia le compagnie che i servizi di handling con conseguenti ripercussioni sugli scali nazionali. Si inizia dalle 00.00 e si termina alle 23.59. Per ITA Airways è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolge piloti e assistenti di volo, mentre per easyJet si ferma il personale di bordo. 🔗 Leggi su Open.online

