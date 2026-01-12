sciopero atm milano il 15 gennaio 2026 orari fasce di garanzia e linee coinvolte

Il 15 gennaio 2026, il trasporto pubblico di Milano subirà uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato AL Cobas. Durante questa giornata, alcune linee potrebbero essere sospese o operare con orari ridotti. Sono previste fasce di garanzia per garantire i servizi minimi essenziali. Per informazioni aggiornate su orari e linee coinvolte, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Atm Milano.

Giovedì 15 gennaio 2026 il trasporto pubblico locale di Milano sarà interessato da uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dal sindacato AL Cobas. L’agitazione riguarda il personale di Atm e potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione di metropolitane, tram e autobus nel capoluogo lombardo e in alcune aree dell’hinterland. Orari dello sciopero e fasce di garanzia. Atm ha comunicato le consuete fasce di garanzia durante le quali il servizio dovrebbe essere regolare. Nella giornata del 15 gennaio, metro, tram e bus sono garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e nella fascia pomeridiana dalle 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

