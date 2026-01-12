Sciopero Atm Milano il 15 gennaio 2026 orari fasce di garanzia e linee coinvolte
Il 15 gennaio 2026, il trasporto pubblico di Milano subirà uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato AL Cobas. Durante questa giornata, alcune linee potrebbero essere sospese o operare con orari ridotti. Sono previste fasce di garanzia per garantire i servizi minimi essenziali. Per informazioni aggiornate su orari e linee coinvolte, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Atm Milano.
Giovedì 15 gennaio 2026 il trasporto pubblico locale di Milano sarà interessato da uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dal sindacato AL Cobas. L’agitazione riguarda il personale di Atm e potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione di metropolitane, tram e autobus nel capoluogo lombardo e in alcune aree dell’hinterland. Orari dello sciopero e fasce di garanzia. Atm ha comunicato le consuete fasce di garanzia durante le quali il servizio dovrebbe essere regolare. Nella giornata del 15 gennaio, metro, tram e bus sono garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e nella fascia pomeridiana dalle 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Sciopero ATM a Milano il 15 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e cosa aspettarsi
Leggi anche: Sciopero Atm a Milano il 7 novembre 2025: orari e fasce di garanzia
Due scioperi in una settimana a Milano, dopo i treni i mezzi Atm: gli orari di metro, bus e tram; Sciopero ATM Milano 15 gennaio 2026: info, orari e fasce di garanzia per metro e bus; Sciopero Atm Milano il 15 gennaio 2026: orari garantiti; Nuovo sciopero a Milano, Atm: giovedì 15 gennaio possibili disagi per metropolitana, tram e bus.
Sciopero ATM Milano 15 gennaio: orari, fasce di garanzia e cosa sapere sui trasporti - Trasporti a rischio a Milano il 15 gennaio: sciopero ATM, orari dell’agitazione e cosa sapere per muoversi in città. trend-online.com
Due scioperi in una settimana a Milano, dopo i treni i mezzi Atm: gli orari di metro, bus e tram - Atm ha reso noti gli orari dello sciopero: il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8. milanotoday.it
Sciopero Trenord oggi 12 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e treni a rischio in Lombardia - Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, il sindacato Osr Orsa Ferrovie ha indetto un’agitazione del ... leggo.it
Sciopero Trenord a Milano Ecco gli orari delle fasce di garanzia. - facebook.com facebook
“Oggi lo sciopero è stato ridotto a routine. Si è perso il prestigio e l'autorevolezza dello sciopero”: Pietro Ichino, docente Diritto del Lavoro Università Milano, a @SOULTv2000 oggi #4gennaio ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @ x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.