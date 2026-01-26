Durante la settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in Italia, che coinvolgeranno treni, aerei e mezzi pubblici in varie città. Di seguito, l’elenco completo degli scioperi programmati, per consentire ai cittadini di pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali disservizi durante questa settimana.

Settimana intensa per gli sciopero in Italia dal 26 Gennaio 2026 al 1 Febbraio 2026, senza una mobilitazione generale nazionale ma con numerose agitazioni settoriali. Nei trasporti, il focus è su sabato 31 Gennaio con una finestra coordinata nel aerei (13:00–17:00) che coinvolge EasyJet, ENAV Verona e operatori di handling a Brescia. Venerdì 30 Gennaio tocca ai treni (Bologna e merci su rotaia) e al trasporto pubblico locale con fermate diffuse tra Bolzano, Palermo e, nei giorni precedenti, Genova e Ancona. Nel comparto sanità, a Bologna (Azienda USL) è previsto uno stop di 24 ore effettive (dalle 7:00 del 30 alle 7:00 del 31) e lunedì 26 Gennaio si fermano i lavoratori della Cooperativa Nuova Sair nei distretti di Civitavecchia e Bracciano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026, stop treni, aerei e bus: tutte le città coinvolte

Gennaio 2026 mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnareA gennaio 2026, si prevedono scioperi che coinvolgeranno bus, treni e voli, con possibili interruzioni dei servizi di trasporto.

Scioperi gennaio 2026, tregua finita: bus, metro, treni, aerei e taxi, il calendario ufficiale con tutte le dateA gennaio 2026 si prevedono numerosi scioperi nel settore dei trasporti, coinvolgendo bus, metro, treni, aerei e taxi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calendario scioperi Febbraio 2026: un altro mese difficile per i trasporti, le date da segnare; Trasporti a Parigi e nell'Île-de-France: disagi e interruzioni RER, metropolitane e tram dal 19 al 25 gennaio; Sciopero dei trasporti gennaio 2026: calendario e orari città per città; Scioperi dei trasporti: tutte le date di gennaio 2026.

Scioperi settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, stop treni, autobus e sanità: le città coinvolteL'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 19 al 25 Gennaio 2026 ... virgilio.it

Dopo gli aeroporti atteso un'inizio settimana di scioperi tra scuola, treni e taxi il 12 e il 13 gennaio facebook