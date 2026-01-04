A gennaio 2026, la Toscana si trova di fronte a una settimana caratterizzata da scioperi nei settori dei trasporti, con possibili disservizi per aerei, treni e taxi. La situazione richiede attenzione da parte dei cittadini, che devono pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle eventuali interruzioni e modifiche ai servizi di mobilità pubblica e privata.

Firenze, 4 gennaio 2026 – Il 2026 si apre con un calendario fitto di scioperi e la Toscana si prepara a una settimana particolarmente delicata sul fronte della mobilità. Tra aerei, treni, taxi e servizi scolastici, da venerdì 9 a giovedì 15 gennaio sono previste numerose astensioni dal lavoro che potrebbero avere ripercussioni significative anche sul territorio regionale, a partire dall’aeroporto di Firenze e dalle principali linee ferroviarie. Sciopero Ryanair Aeroporto galileo galieli di pisa - (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) 9 gennaio, disagi in aeroporto. La prima giornata critica è venerdì 9 gennaio, quando il trasporto aereo sarà al centro di più proteste nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quando

Leggi anche: Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendario

Leggi anche: Scioperi di novembre: trasporti a rischio tra aerei, treni e mezzi locali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio. Gli orari; Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quando; Scioperi di gennaio 2026, trasporti a rischio: il calendario di treni, aerei e taxi; Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi.

Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quando - Tra il 9 e il 16 gennaio una raffica di proteste sindacali coinvolgerà aeroporti, ferrovie, scuole e trasporto merci. lanazione.it