pannarano riparte il forum dei giovani

Tempo di lettura: 3 minuti Forum dei Giovani, si riparte. L’Amministrazione comunale di Pannarano, accogliendo un impulso venuto da un gruppo di giovani del luogo, ha attivato le necessarie procedure finalizzate al ripristino dell’importante sodalizio giovanile. Nella giornata di Venerdì 12 Dicembre, dalle ore 9 alle ore 19. la consultazione avente ad oggetto la elezione dei consiglieri dell’Assemblea che avrà luogo presso l’Aula consiliare. Entro e non oltre le ore 13 di Venerdì 5, invece, mediante presentazione di formale richiesta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sarà possibile presentare le candidature da parte di quanti interessati alla carica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

