Sci alpino pioggia di successi e di medaglie per i giovani atleti campani

La vittoria della squadra del Comitato Campania-Puglia nel Criterium Interappenninico di sci alpino deriva dalla prestazione eccellente dei giovani atleti, che hanno conquistato 14 medaglie durante le gare a Campo Felice e Ovindoli. La pioggia ha rallentato le competizioni, ma non ha fermato la determinazione dei partecipanti, che hanno affrontato le sfide con grinta. Questi risultati mostrano il crescente talento delle nuove generazioni nel panorama sportivo regionale.

Nella prima giornata il comitato campano ne ha vinte ben cinque: tre nella categoria Allievi conquistando l’intero podio nella gara di SuperG con Simone Di Florio dello sci club Aremogna, Giovanni Rossiello in seconda posizione e Matteo Bevilacqua in terza, entrambi del SAI e, nella classifica femminile, si è aggiudicata l’argento Laura Grande Giacomelli del SAI. I Ragazzi impegnati nello slalom hanno vinto una medaglia d’oro con Ginevra di Pasquale del 3000 ski race. Bis nella seconda giornata di gare con ancora cinque medaglie nello slalom disputato da entrambe le categorie. Tra gli Allievi Anny Troiano dello sci club Posillipo e Matteo Bevilacqua del SAI hanno vinto l’oro e Laura Grande Giacomelli del SAI Napoli ha conquistato un altro argento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La fabbrica delle medaglie. Il mitico Sci Club Selvino: "Settant’anni di successi"L’Sci Club Selvino festeggia i suoi settant’anni di attività.

Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Crans Montana: quattro successi, tutti nell’estinta combinataFederica Brignone vanta una consolidata esperienza nello sci alpino, con quattro vittorie a Crans Montana, tutte nella combinata.

BRONZO storico per Sofia GOGGIA in discesa libera | #MilanoCortina2026

