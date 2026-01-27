Federica Brignone vanta una consolidata esperienza nello sci alpino, con quattro vittorie a Crans Montana, tutte nella combinata. Questi risultati testimoniano la sua competenza e costanza, elementi fondamentali in vista dei prossimi eventi di Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un percorso che la colloca tra le atlete di riferimento nel panorama internazionale dello sci femminile.

I Giochi Olimpici di Milano Cortina sono ormai all’orizzonte, ma la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 non è ancora pronta per fermarsi. Il Circo Bianco, infatti, si ritrova (entrambi i comparti) a Crans Montana per le ultime gare del calendario. Sulla pista denominata Mont Lachaux le azzurre hanno spesso trovato risultati sensazionali con Federica Brignone che sulle nevi elvetiche vanta addirittura 4 vittorie. L’esordio della valdostana sulla Mont Lachaux avviene il 15 febbraio 2016 con una sedicesima posizione nello slalom vinto dalla immancabile Mikaela Shiffrin davanti alla francese Nastasia Noens ed alla canadese Marie-Michelle Gagnon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Crans Montana: quattro successi, tutti nell’estinta combinata

Approfondimenti su Federica Brignone

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming: Alberto Tomba l’unico a vincere in slalom; La Coppa del Mondo sbarca nel tempio Kitz: programma orari, precedenti; Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel. Un poker di vittorie! 3 in discesa e una in superG; Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Spindleruv Mlyn. Un successo e un secondo posto per Denise Karbon.

Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Crans Montana: poker di vittorieNon è ancora tempo di pensare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Il Circo Bianco, infatti, si ... oasport.it

Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Schladming: Alberto Tomba l’unico a vincere in slalomLa leggendaria Planai, una delle piste più suggestive del circuito, apre i battenti per il classico appuntamento annuale. Questa volta però saranno due le ... oasport.it

Federica Brignone scioglie le riserve e rilancia. Dopo il rientro a Kronplatz, a 292 giorni dall’infortunio, chiuso con un sesto posto nel gigante, l’azzurra decide di mettersi alla prova anche in velocità. A Crans-Montana sarà al via in discesa e superG, su una pist - facebook.com facebook

Dopo 300 giorni dall’infortunio, Federica #Brignone torna al top Mamma Maria Rosa Quario a RS: «Fiera di lei e dei suoi sacrifici. Come #Sinner, non si accontenta mai e vuole sempre migliorarsi. Se ho paura No, altrimenti non sarebbe arrivata fino a x.com