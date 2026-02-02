La fabbrica delle medaglie Il mitico Sci Club Selvino | Settant’anni di successi

L’Sci Club Selvino festeggia i suoi settant’anni di attività. La storia della società è fatta di successi, giovani atleti e campioni che sono cresciuti sulle piste di Selvino. Un percorso lungo che pochi possono vantare, e che continua ancora oggi a formare nuove generazioni di sciatori.

SELVINO (Bergamo) Oltre settant'anni sugli sci, tra successi, giovani e campioni, un percorso che in pochissimi possono vantare. Lo sci club Selvino, sulle pendici del Monte Poieto è divenuto con il trascorrere degli anni uno dei maggiori sodalizi bergamaschi fucina di grandi campioni a livello internazionale. Il club, oggi dedicato a Toni Morandi (uno dei maggiori allenatori del sodalizio), nato nel 1952 con Mario Grigis e altri pionieri, celebra le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e il passaggio della fiaccola olimpica nella Bergamasca con una mostra che celebra i campioni nati tra le sue fila e cresciuti sulle pista lombarde.

