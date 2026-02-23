SCHLEIN E CONTE | RAI E MEDIASET PER IL SÌ SITUAZIONE ABNORME E INACCETTABILE!

Schlein ha denunciato che la presenza eccessiva del governo sui canali Rai e Mediaset durante il referendum sulla giustizia ha creato una situazione anomala e inaccettabile. La leader del PD ha presentato un esposto all’Agcom e alla Commissione di Vigilanza, evidenziando come questa sovraesposizione possa influenzare il libero dibattito pubblico. La questione ha sollevato forti critiche da parte di opposizioni e associazioni di categoria, che chiedono interventi immediati.

Esposto all'Agcom e in Commissione di Vigilanza Rai da parte di Pd, M5S e Avs. Nel mirino la "sovresposizione del governo" in tv sul referendum sulla giustizia. " I dati dell'Osservatorio di Pavia certificano nella settimana di indizione dei comizi elettorali un tempo complessivo della presenza del Governo nell'informazione Rai che va dal 35 al 50%. Un dato abnorme e inaccettabile. A ciò si aggiunge una programmazione, in tutti i tipi di trasmissione, che, tra processi ai processi, valutazioni generalizzate di sentenze, analisi superficiali di fatti di cronaca, anche risalenti, contribuisce a creare quella narrazione contro la magistratura, capitanata dalla Presidente del Consiglio, che appare sempre più funzionale a sostituire i deboli argomenti dei sostenitori del SI ", scrivono in una nota i parlamentari Pd, M5S e Avs in Commissione di Vigilanza Rai.