Elly Schlein si è scagliata contro un post dei Giovani democratici di Bergamo, definendolo

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Elly Schlein ha definito "inaccettabile" il post dei Giovani democratici di Bergamo, citato da diversi interventi in Direzione, su 'maiali meglio dei sionisti'. Post che, puntualizza la segretaria nella replica in Direzione, "è stato rimosso e ci sono state scuse da parte loro". Capezzone e Il Tempo di oggi: “Come fate a non inca**arvi per l'aiutino delle toghe?” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Schlein, 'inaccettabile post Giovani dem Bergamo, si sono scusati'

Approfondimenti su Giovani democratici Bergamo

Recenti atti di vandalismo hanno danneggiato le fioriere di fronte all'abitazione di Mimmo Cosma, noto macellaio di Codigoro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giovani democratici Bergamo

**Mo: Schlein, 'Board of Peace inaccettabile, no a Onu a pagamento di Trump'**Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Questa proposta del Board of Peace è inaccettabile. L'Italia non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali. Lo dice Elly Schlein al termine ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Schlein, Conte e leader Avs, 'Meloni dica no a Board of peace'Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Meloni dica no al Board of Peace. E' la richiesta che arriva da Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, alla premier Giorgia M ... iltempo.it

#dimartedi Scontri Askatusuna, Elly Schlein: "Violenza inaccettabile, ma è gravissima la strumentalizzazione della destra contro opposizioni e giudici". facebook

Scontri Askatusuna, Elly Schlein: "Violenza inaccettabile, ma è gravissima la strumentalizzazione della destra contro opposizioni e giudici". #dimartedi x.com