Ex Ilva Schlein | Situazione drammatica Meloni si assuma responsabilità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 La situazione dell'Ex Ilva è drammatica, ci sono 20mila posti di lavoro in ballo, Giorgia Meloni si assuma la responsabilità della situazione, serve un intervento dello Stato", lo ha detto la Segretaria Pd Elly Schlein intervistata dall'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

