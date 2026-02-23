Schiaffo alla legalità | comizio di Bersani nello stabile occupato
Pierluigi Bersani ha partecipato a un comizio all’interno di uno stabile occupato, deciso a sostenere i residenti che rivendicano alloggi. La sua presenza ha attirato molte persone e ha portato l’attenzione sulla questione degli spazi abitativi occupati senza permesso. Durante l’intervento, Bersani ha invitato a trovare soluzioni concrete e ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze dei residenti. La discussione si è accesa tra i presenti, creando un clima di confronto diretto.
Il caso è tornato sotto i riflettori venerdì, quando è stata comminata una sanzione da 21 milioni di euro al Viminale per il mancato sgombero dell’edificio, occupato dal 2013, ordinato con un provvedimento del 31 marzo 2020 dal gip del tribunale di Roma, ma mai eseguito. Alla reazione di Fratelli d’Italia che accusa di connivenza la sinistra e addebita la responsabilità ai governi precedenti ha replicato, ieri mattina, Pierluigi Bersani ospite all’interno di Spin Time nell’assemblea dell’associazione “Compagno il Mondo”. «Siamo qui per testimoniare che bisogna trovare una soluzione per un luogo del genere» spiega Bersani «e per dire che qui ci sono 140 famiglie di tutte le nazionalità, c’è un’attività culturale aperta, qui Papa Leone ha fatto il Giubileo dei movimenti, non possiamo disperdere una realtà del genere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
