Schiaffo alla legalità | comizio di Bersani nello stabile occupato

Pierluigi Bersani ha partecipato a un comizio all’interno di uno stabile occupato, deciso a sostenere i residenti che rivendicano alloggi. La sua presenza ha attirato molte persone e ha portato l’attenzione sulla questione degli spazi abitativi occupati senza permesso. Durante l’intervento, Bersani ha invitato a trovare soluzioni concrete e ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze dei residenti. La discussione si è accesa tra i presenti, creando un clima di confronto diretto.