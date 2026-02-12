Molteni Lega | ‘sgomberare stabile occupato da CasaPound

Il deputato della Lega Molteni torna a chiedere lo sgombero di uno stabile occupato da CasaPound. Durante un’assemblea pubblica, ha ribadito che non ci sono distinzioni tra occupazioni di destra o di sinistra, e che tutte devono essere rimosse. La richiesta di intervento si fa più forte, mentre le forze dell’ordine sono pronte a intervenire per ripristinare la legalità.

“Io sono contro tutte le occupazioni abusive, non c’è una occupazione di destra e una di sinistra. Quindi non ci sono sgomberi di destra o di sinistra. Chi occupa abusivamente commette un reato ma soprattutto lede un diritto di proprietà. Questo governo si è caratterizzato in questi anni per oltre 4.500 sgomberi, abbiamo introdotto norme nel pacchetto sicurezza. C’è Casapound e c’è anche lo Spin time”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (deputato della Lega), rispondendo alla domanda di Askanews su quando si procederà allo sfratto di Casapound dallo stabile occupato in via Napoleone III a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

