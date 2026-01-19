Lanciano coca e hashish alla vista dei carabinieri due giovani in manette

Due giovani, uno del Marocco e uno del Bangladesh, sono stati arrestati dai carabinieri di Lavagna per aver lanciato cocaina e hashish alla vista delle forze dell’ordine. L'operazione si inserisce in un’azione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Gli arresti sono stati effettuati in seguito a una perquisizione, che ha portato al sequestro di droga e alla messa in sicurezza dei cittadini coinvolti.

Doppio arresti a Cogorno per i carabinieri della stazione di Lavagna. Sequestrati circa 260 grammi di hashish e 23 grammi di cocaina I carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato due ventenni, originari rispettivamente del Marocco e del Bangladesh, per detenzione ai fini di spaccio. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio a Cogorno, hanno notato i due giovani, che, alla vista della pattuglia dell'Arma, si sono allontanati per poi lanciare un involucro in un terreno privato. I carabinieri, quindi, sono subito intervenuti, fermando i due e recuperando il pacchetto di cui si erano disfatti, all'interno del quale c'erano circa 260 grammi di hashish e 23 grammi di cocaina.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, a Treviolo, Scanzorosciate e Gazzaniga, sono stati eseguiti tre arresti per droga. Durante le operazioni sono stati sequestrati 180 grammi di hashish e 27 grammi di cocaina. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio.

