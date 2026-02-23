Scandicci colpo grosso Espugnato il ’Blasone’
Il gol decisivo di Scandicci ha permesso di espugnare il campo di Foligno, causando la prima sconfitta casalinga della squadra locale. La rete è arrivata nel secondo tempo e ha cambiato le sorti della partita, portando i visiting team alla vittoria. I giocatori di Scandicci hanno mantenuto alta la concentrazione nonostante alcune sostituzioni e hanno sfruttato al meglio le occasioni create. La partita si è conclusa con un risultato che sorprendeva gli spettatori presenti allo stadio.
Foligno 0 Scandicci 1 FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Cichy (16' st Qendro), Sbraga, Grea (28' st Longoni), Falasca; Settimi (42' st Marchetti), Ferrara (13' st Ceccuzzi), Pellegrini (13' st Manfredi); Khribech, Pupo Posada, Sylla. A disp.: Mazzoni, Bevilacqua, Della Spoletina, Bosi. All.: Manni. SCANDICCI (4-3-1-2): Pepe; Orselli (28' st Guidelli), Valentini, Bianconi, Fiaschi (28' st Chiaverini); Valori, Tacconi, Poli; Mugelli (37' st Russo); Boganini, Arrighini (46' st Morandi). A disp.: Fedele, Andreucci, Tysak, Tellini, Grottelli. All.: Burchi. Arbitro: Comito di Messina. Rete: 25' pt rig. Arrighini.
Scandicci, crolla un grosso albero: danni a due autoQuesta mattina a Scandicci un grosso cedro del Libano si è abbattuto improvvisamente in via Aldo Moro, nel parcheggio vicino alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto.
Paura in strada a Scandicci, pino cade su un’auto e infrange il parabrezza. Ferito il conducente: “Ho rischiato grosso”Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a Scandicci, un pino è caduto su un’auto in via Donizetti, danneggiando il parabrezza e ferendo il conducente.
