Scandicci colpo grosso Espugnato il ’Blasone’

Il gol decisivo di Scandicci ha permesso di espugnare il campo di Foligno, causando la prima sconfitta casalinga della squadra locale. La rete è arrivata nel secondo tempo e ha cambiato le sorti della partita, portando i visiting team alla vittoria. I giocatori di Scandicci hanno mantenuto alta la concentrazione nonostante alcune sostituzioni e hanno sfruttato al meglio le occasioni create. La partita si è conclusa con un risultato che sorprendeva gli spettatori presenti allo stadio.