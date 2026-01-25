Paura in strada a Scandicci pino cade su un’auto e infrange il parabrezza Ferito il conducente | Ho rischiato grosso

Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a Scandicci, un pino è caduto su un’auto in via Donizetti, danneggiando il parabrezza e ferendo il conducente. L’incidente ha creato timore tra i residenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, rimasto leggermente ferito, ha raccontato di aver rischiato grosso. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno verificando le cause del cedimento dell’albero.

Scandicci, 25 gennaio 2026 – Paura nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, in via Donizetti a Scandicci. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti su segnalazione dei passanti per la caduta di un grosso pino andato a finire sulla pubblica strada. Cade un lampione, colpita una donna: è grave in ospedale Sul posto è stata inviata una squadra con un'autoscala e un'autogru, per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare due autovetture rimaste coinvolte. Risulta una persona con una leggera abrasione ad un braccio che si è allontanata velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura.

